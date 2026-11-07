Duelo de emociones en el clásico capitalino

Pumas recibe a América en una edición más del clásico capitalino que promete emociones este sábado, en partido de la jornada 16 de la Liga MX.

Pese al complicado torneo, Pumas ha ratificado a Esteban Solari al frente el cuadro felino para dirigirlos en lo que podría ser su última oportunidad de meterse a la “fiesta grande”, pues la derrota, prácticamente dejaría a los universitarios fuera de la Liguilla.

Los de CU se ubican en la décima posición de la tabla general con 20 puntos y el triunfo es su única opción para el subcampeón del Clausura 2026.

En tanto, América afrontará sus últimas dos jornadas del Apertura 2026 como visitante ante rivales felino y en su visita a CU, las Águilas recuperarán a Alejandro Zendejas. Sin embargo, la baja de Brian Rodríguez por lesión podría resentirse en este duelo.

El equipo de Guillermo Almada llega como líder del torneo con 29 puntos y favorito para ganar este clásico, pero el reto del técnico uruguayo es corregir las fallas que la defensa azulcrema ha arrastrado durante esta temporada.

Los de la UNAM deberán aprovechar su localía, pues América no gana en el Olímpico Universitario desde agosto de 2022. En tanto que los de Coapa querrán repetir la dosis del Apertura 2025 cuando golearon a los universitarios 4-1 en el estadio Azteca.

La Máquina, a mantener el paso

Cruz Azul tendrá una complicada visita al Estadio Universitario cuando enfrente a Tigres este sábado, a las 19:00 horas. La Máquina llega con la posibilidad de mantenerse en la pelea por el liderato, mientras que los felinos buscarán cerrar de la mejor manera su participación en el torneo después de quedar eliminados de la Liguilla.