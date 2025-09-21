Duelo de titanes en la Liga Fut 7 MX

La cancha 3 de la Liga Fut 7 MX fue testigo de uno de los partidos más emocionantes de la temporada. Real San Pancho y Leones Negros FC, dos de los equipos con mejor rendimiento en el torneo, protagonizaron un vibrante empate 4-4 que dejó a todos con ganas de más.

Desde el silbatazo inicial, el ritmo fue vertiginoso. Ambos equipos apostaron por un juego ofensivo, con presión alta y transiciones rápidas. Apenas al minuto 3, David “Flash” Gómez abrió el marcador para San Pancho con un remate cruzado tras una gran jugada colectiva.

Pero Leones respondió de inmediato. Con una línea de ataque encabezada por Cristian Salazar, lograron empatar al 7’ y darle la vuelta al 14’, aprovechando un descuido defensivo. El ida y vuelta no se detuvo: antes del descanso, los dos equipos marcaron un gol más, dejando el marcador 3-3 al medio tiempo.

El segundo tiempo mantuvo la intensidad. San Pancho parecía llevarse el triunfo tras un golazo de volea de Luis Paniagua al minuto 31, pero en los instantes finales, un disparo de larga distancia de Salazar —que firmó su hat-trick— selló el 4-4 definitivo.

Más allá del resultado, el juego dejó claro el alto nivel competitivo de la liga. Ambos equipos suman un punto valioso, pero dejan abierta la pelea por el liderato, con varios conjuntos aún en la disputa.

La próxima semana, San Pancho enfrentará a Toros FC, mientras Leones irá contra Boca Norte, en dos duelos clave rumbo a la liguilla. La Liga Fut 7 MX sigue siendo garantía de espectáculo.