Duelo decisivo en la Sultana del Norte

Tras un golpe de autoridad por parte de los Xolos de Tijuana en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, los Tigres deberán dar todo de sí para continuar en el Apertura 2025.

La noche del miércoles, los fronterizos vencieron por 3-0 a los de la Sultana del Norte, con goles de Kevin Castañeda (al minuto 27, Mourad Daoudi al 24 y Gilberto Mora al 71, los cuales les otorgaron una clara ventaja para pasar a la siguiente ronda del torneo y que no dejarán ir fácilmente.

Los dirigidos por Guido Pizarro, que jugarán con el beneficio de la localía, necesitan ganar por al menos 3 goles de diferencia, de tal forma que empatarían el marcador global, para conseguir el pase a la siguiente fase; una tarea compleja, más no imposible, pues van por todo o nada.

El duelo decisivo, que tendrá sede en el estadio Universitario, se disputará en punto de las 21:10 horas y se podrá sintonizar por el Canal 7, Fox y Caliente TV.