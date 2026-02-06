Duelo emplumado en el estadio Flor de Sospó

Con la consigna de prolongar su paso perfecto como local y consolidarse en la cima de la clasificación, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) afrontará la fecha 19 de la Liga TDP MX cuando reciba a Pavones ADMC, este viernes 6 de febrero, a las 15:00 horas, en el estadio Flor de Sospó.

En la presente Temporada 2025-2026, las aves universitarias se han mostrado sólidas en casa, donde permanecen invictas con siete triunfos y un empate, sin conocer la derrota. Estos resultados respaldan su posición como líderes del grupo 2 con 45 puntos, además de ubicarlas dentro del Top 10 nacional entre las 240 franquicias que conforman la Liga TDP.

En contraste, Pavones ADMC llega a este compromiso situado en el noveno puesto del sector con 25 unidades, aunque han comenzado la segunda vuelta del campeonato sumando puntos en su cancha, pero con un rendimiento preocupante de visita, pues en su más reciente salida del Nido del Tec de Monterrey, fueron goleados (7-0) por Dragones de Oaxaca.

En el antecedente más reciente entre ambas escuadras, Lechuzas se impuso por 1-0 como visitante en la jornada 4, con un espectacular gol de tiro libre de Diego Velasco. Para este duelo, el técnico Carlos Ruiz no podrá contar con el líder goleador, Daniel Cruz López, ni con Bryan Pérez Domínguez, ambos suspendidos tras ver tarjetas rojas en la fecha anterior contra Chifut.

Tampoco estará disponible el mediocampista Cristian Pola por lesión, aunque cuentan con piezas importantes para suplirlos en elementos como Jorge Coutiño, y esta será la oportunidad de que se luzcan sus refuerzos, Ameth Álvarez Cigarroa y Carlos Pérez Molina, quienes llegaron a las filas de la Pablo para encarar la segunda vuelta del torneo.