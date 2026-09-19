Duelo en la parte baja de la tabla general

El Atlético de San Luis y los Rayos del Necaxa se medirán este sábado en el estadio “Libertad Financiera”, como parte de la Fecha 9 del Apertura del 2026.

Ambos cuadros no marchan de la mejor manera en el certamen y ocupan lugares en la parte baja de la tabla general.

El equipo local viene de perder 2-0 ante León la jornada pasada, e igualmente ya acumula dos caídas seguidas, antes contra Chivas en la J7.

Los potosinos navegan en la posición 16 con únicamente 6 puntos.

El equipo visitante, los Rayos tuvieron cambio de timonel, anunciaron la salida de Martín Varini, luego de perder la fecha anterior 0-1 ante Puebla.

Para este duelo en el banquillo de los hidrocálidos estará su nuevo director técnico, el peruano Juan Reynoso, quien ya ha dirigido en el futbol mexicano y que además, le dio un título al Cruz Azul, uno de sus máximos logros.

Necaxa está en el lugar 13 de la tabla general con 8 unidades, lejos de los puestos de aspiran a una posible Liguilla.