Duelo pendiente en lo alto del grupo 2

Con la asignatura de sumar tres puntos que prácticamente les aseguren el liderato del grupo 2 y dar otro paso hacia la cima nacional de la Liga TDP, Lechuzas UPGCH visita este martes al Cruz Azul Lagunas de Oaxaca, en duelo pendiente de la fecha 16 a celebrarse a las 15:00 horas en el estadio Cruz Azul.

El partido representa el choque entre los equipos 1 y 2 del escalafón, ambos ya clasificados a la Liguilla, aunque con los chiapanecos liderando cómodamente con 66 unidades, ocho más que los cementeros.

No obstante, Cruz Azul Lagunas querrá dar un golpe de autoridad en su cancha y recortar diferencia en la clasificación, incluso con la aspiración de llegar al primer lugar del pelotón.

Lechuzas, sin embargo, vive un gran momento y, después de haber derrotado por 5-1 a Pijijiapan FC el sábado, está al acecho del primer puesto de la tabla nacional de ascenso. De conseguirlo, le garantizaría cerrar todas las series de Liguilla en casa.

Duelo de goleadores

Otro atractivo de este encuentro será ver en acción a los tres mejores anotadores del grupo 2. Por Lechuzas destaca Daniel Cruz López como el líder goleador con 26 tantos, mientras que Cruz Azul Lagunas tiene a los otros dos mejor colocados: Jonathan Vázquez y Nathan Williams, con 16 y 15 goles respectivamente.

Confianza plena en Cruz

El capitán de Lechuzas, Daniel Cruz López, comentó que este juego será una gran prueba, pero confíaen que llegarán en buena forma tras el encuentro que disputaron el sábado, a pesar de que implica haber tenido poco descanso antes de afrontar este duelo pendiente.

“Sabemos que va a ser un partido completamente fuerte. Es una cancha pesada, pero para eso es el tema de la recuperación. El cuerpo técnico hizo rotaciones para descansar a algunos de mis compañeros para estar fuertes, para el martes estar bien contra Cruz Azul”, afirmó.

De igual forma, reconoció que en la mente de todos solamente está el seguir hilvanando victorias hasta el final de la campaña y que eso los lleve a ocupar el liderato nacional, pues por el momento están en el lugar número 3 de entre 240 clubes.

“El equipo está cien por ciento mentalizado en el objetivo que quiere; estamos trabajando para eso durante todas las semanas. Al equipo lo veo muy bien, muy unido, y más que un equipo, somos una familia. Entonces, si el barco marcha bien, vamos a terminar la temporada como líderes nacionales”, sentenció.