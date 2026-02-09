Duelos clave marcan la jornada siete femenil

La jornada siete de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez dejó una serie de enfrentamientos en la cancha de la escuela Camilo Pintado que reflejaron el alto nivel competitivo que se vive en la rama femenil, con duelos definidos tanto por la constancia en el ataque como por la solidez defensiva de varios conjuntos que continúan firmes en sus aspiraciones dentro del torneo.

Uno de los compromisos más disputados fue el protagonizado por Adlers y Diosas, choque que se extendió hasta el tercer set y que mantuvo la tensión en cada rotación. Ambos equipos mostraron equilibrio en la recepción y variantes ofensivas, lo que provocó un duelo parejo que se resolvió por detalles en los momentos clave.

Intensidad

En otro frente, MVP impuso condiciones frente a Salud Justa, resolviendo el encuentro en sets consecutivos gracias a un ritmo constante desde el servicio y una mayor efectividad en la red. La presión ejercida desde el arranque fue determinante para inclinar la balanza a su favor.

Por su parte, Diamantes tuvo una jornada productiva al salir avante en dos compromisos distintos. Primero sostuvo un partido exigente ante Siete, donde la experiencia y el orden táctico marcaron diferencia en el set definitivo. Más tarde, volvió a mostrarse dominante frente a Lechuzas, cerrando el encuentro sin mayores complicaciones y reafirmando su condición de equipo protagonista en la categoría.

El representativo de Talo’s también sumó una victoria tras superar a Telerinas, en un duelo donde la contundencia ofensiva fue clave para resolver el compromiso de manera rápida. A pesar del esfuerzo defensivo de sus rivales, la diferencia en el ritmo de juego terminó por reflejarse en el marcador.

Final

Durante la recta final, Transportes cerró la actividad femenil con un triunfo claro ante Cobras, encuentro en el que mantuvo el control total del partido desde el primer set, aprovechando errores no forzados y capitalizando cada oportunidad para asegurar el resultado.

Con estos marcadores, la rama femenil continúa tomando forma rumbo a la parte decisiva del campeonato, donde cada jornada se vuelve determinante y los equipos buscan consolidarse en la tabla general, manteniendo el espíritu competitivo que distingue a la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez.