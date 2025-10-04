Duelos de alto voltaje en la Liga MX

La Jornada 12 de la Liga MX promete emociones de primer nivel con dos partidos que levantarán gran expectativa entre la afición: América frente a Santos Laguna y Cruz Azul ante Tigres. Ambos compromisos están programados para este sábado 04 de octubre y significan un punto clave en las aspiraciones de los equipos involucrados.

En la Ciudad de los Deportes, el América buscará mantener su paso sólido en el torneo cuando reciba a Santos Laguna. Las Águilas, que han mostrado un futbol ofensivo y contundente, llegan con la etiqueta de favoritos, pero enfrente tendrán a un rival que suele complicarles los encuentros. Santos necesita sumar puntos para escalar posiciones y no rezagarse en la lucha por la reclasificación, por lo que se espera un duelo abierto y con goles.

Por su parte, Cruz Azul tendrá una dura prueba al medirse contra Tigres. El cuadro felino, que juega en el Estadio Universitario, intentará aprovechar su localía para seguir entre los equipos protagonistas del certamen. Sin embargo, los rivales llegan con la jerarquía de su plantel y con el objetivo de recuperar terreno en la tabla, lo que convierte este choque en un verdadero clásico moderno del futbol mexicano.

Ambos partidos llegan en un momento decisivo, pues la fase regular entra en la recta final y cada punto puede definir la clasificación. América y Cruz Azul, como grandes de la capital, buscarán reafirmar su condición de candidatos, mientras que Santos y Tigres intentarán dar el golpe que los mantenga vivos en la pelea por la liguilla.

La mesa está servida para que este sábado el balón ruede con intensidad y la Liga MX vuelva a demostrar por qué es una de las competencias más seguidas del continente. Los aficionados esperan partidos vibrantes, con espectáculo en la cancha y emociones hasta el último minuto.