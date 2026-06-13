Duelos de invictos en infantil de la OEFA

La Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas disputará este fin de semana la semana 4 de la Temporada Infantil 2026, en las sedes de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Villahermosa, Tabasco.

La fecha se destaca por enfrentar a equipos que llegan invictos y a otros que necesitan sumar para mantenerse con vida en la competencia.

En la división Jr. bantam la jornada abrirá el sábado a las 10 de la mañana en el Campo de Real del Bosque, donde Tuzas recibirá a Pretorianos. El cuadro local buscará su primer triunfo de la campaña, mientras que su rival intentarán sostenerse entre los protagonistas del certamen.

A las 7 de la noche, Atlas enfrentará a Guerreros en el estadio Samuel León Brindis de Tuxtla Gutiérrez, con ambos clubes necesitados de la victoria.

El partido más atractivo será el domingo a las 10 de la mañana en el estadio municipal de San Cristóbal, donde Búhos recibirá a Osos para un choque de equipos con marca perfecta de 3-0.En la categoría bantam la actividad comenzará este sábado a las 10 de la mañana en el Campo del Tecnológico de Monterrey Chiapas, con el duelo entre Blue Team y Atlas, equipos que permanecen invictos con récord de 3-0.

A las 8 de la noche, Redskins será anfitrión de Pretorianos en Villahermosa, Tabasco. Ambos conjuntos llegan necesitados de ganar. La acción concluye el domingo, a las 11:30 de la mañana, en el estadio Municipal de San Cristóbal de Las Casas, con el enfrentamiento entre Búhos y Osos, en un choque que luce parejo.