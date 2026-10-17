Duelos explosivos en la jornada sabatina

La jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá cinco encuentros este sábado 17 de octubre, los cuales pueden modificar la clasificación y apretar la lucha por los primeros puestos. América llega como líder con 21 puntos, seguido por Toluca y Querétaro, ambos con 20, mientras Guadalajara ocupa la cuarta posición con 19 unidades.

La actividad comenzará a las 17:00 horas con Santos Laguna frente a Querétaro, en el estadio Corona. Los Guerreros atraviesan un buen momento, luego de vencer por 2-1 al Atlético de San Luis y conseguir su cuarta victoria consecutiva. Sin embargo, enfrente tendrán a unos Gallos que también pelean en la parte alta y vienen de derrotar por 2-0 al Atlante. El duelo representa una oportunidad para ambos de consolidarse entre los protagonistas.

Chivas vs Tigres

A las 17:07 horas, Chivas recibirá a Tigres en el estadio Akron. El conjunto rojiblanco empató 1-1 con Atlas en el clásico tapatío y buscará aprovechar su condición de local para mantenerse cerca de la cima. Los felinos, por su parte, llegan después de vencer 2-1 al Toluca, resultado que les permitió recuperar confianza y sumar tres puntos importantes. La capacidad ofensiva de ambos anticipa un choque atractivo.

A las 19:00 horas coincidirán dos encuentros. En el Nemesio Díez, Toluca recibirá al Atlético de San Luis con la necesidad de responder después de caer 1-2 ante Tigres. Los Diablos Rojos se mantienen en la pelea por el liderato y buscarán hacer valer su localía. San Luis, que perdió 1-2 ante Santos en su compromiso anterior, necesita recuperar terreno y sumar para no rezagarse.

León vs América

En el mismo horario, León será anfitrión del América en el Nou Camp. Las Águilas empataron 1-1 frente a Monterrey y conservaron la primera posición, mientras que La Fiera igualó por idéntico marcador ante Puebla. Con 21 puntos, los azulcremas intentarán sostener su ventaja en la clasificación, pero deberán superar a un León que acumula 18 unidades y aspira a acercarse a los primeros lugares.

Cruz Azul vs Juarez

La actividad sabatina concluirá a las 21:00 horas en el estadio Banorte, donde Cruz Azul enfrentará a FC Juárez. La Máquina viene de empatar 3-3 ante Pumas y lleva 17 puntos, por lo que necesita un triunfo para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Los Bravos, que igualaron 1-1 con Tijuana, intentarán complicar al conjunto celeste y sumar fuera de casa.

Con cinco encuentros y objetivos distintos, la jornada sabatina ofrecerá duelos directos por la clasificación, oportunidades de recuperación y una lucha por el liderato que permanece abierta. Cada resultado será importante en la recta del torneo rumbo a la fase final.