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Duelos explosivos en la jornada sabatina

Octubre 17 del 2026
Los equipos de la Liga MX afrontan una nueva jornada del Apertura 2026 en busca de puntos importantes para la clasificación. Cortesía
Los equipos de la Liga MX afrontan una nueva jornada del Apertura 2026 en busca de puntos importantes para la clasificación. Cortesía

La jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX tendrá cinco encuentros este sábado 17 de octubre, los cuales pueden modificar la clasificación y apretar la lucha por los primeros puestos. América llega como líder con 21 puntos, seguido por Toluca y Querétaro, ambos con 20, mientras Guadalajara ocupa la cuarta posición con 19 unidades.

La actividad comenzará a las 17:00 horas con Santos Laguna frente a Querétaro, en el estadio Corona. Los Guerreros atraviesan un buen momento, luego de vencer por 2-1 al Atlético de San Luis y conseguir su cuarta victoria consecutiva. Sin embargo, enfrente tendrán a unos Gallos que también pelean en la parte alta y vienen de derrotar por 2-0 al Atlante. El duelo representa una oportunidad para ambos de consolidarse entre los protagonistas.

Chivas vs Tigres

A las 17:07 horas, Chivas recibirá a Tigres en el estadio Akron. El conjunto rojiblanco empató 1-1 con Atlas en el clásico tapatío y buscará aprovechar su condición de local para mantenerse cerca de la cima. Los felinos, por su parte, llegan después de vencer 2-1 al Toluca, resultado que les permitió recuperar confianza y sumar tres puntos importantes. La capacidad ofensiva de ambos anticipa un choque atractivo.

A las 19:00 horas coincidirán dos encuentros. En el Nemesio Díez, Toluca recibirá al Atlético de San Luis con la necesidad de responder después de caer 1-2 ante Tigres. Los Diablos Rojos se mantienen en la pelea por el liderato y buscarán hacer valer su localía. San Luis, que perdió 1-2 ante Santos en su compromiso anterior, necesita recuperar terreno y sumar para no rezagarse.

León vs América

En el mismo horario, León será anfitrión del América en el Nou Camp. Las Águilas empataron 1-1 frente a Monterrey y conservaron la primera posición, mientras que La Fiera igualó por idéntico marcador ante Puebla. Con 21 puntos, los azulcremas intentarán sostener su ventaja en la clasificación, pero deberán superar a un León que acumula 18 unidades y aspira a acercarse a los primeros lugares.

Cruz Azul vs Juarez

La actividad sabatina concluirá a las 21:00 horas en el estadio Banorte, donde Cruz Azul enfrentará a FC Juárez. La Máquina viene de empatar 3-3 ante Pumas y lleva 17 puntos, por lo que necesita un triunfo para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Los Bravos, que igualaron 1-1 con Tijuana, intentarán complicar al conjunto celeste y sumar fuera de casa.

Con cinco encuentros y objetivos distintos, la jornada sabatina ofrecerá duelos directos por la clasificación, oportunidades de recuperación y una lucha por el liderato que permanece abierta. Cada resultado será importante en la recta del torneo rumbo a la fase final.

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