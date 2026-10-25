Dueñas busca cerrar temporada con podio

“Ha sido un año bien complicado para nosotros, en el que hemos aprendido y nos hemos levantado de todas las dificultades que se nos han presentado”, reconoció Enrique “Harry” Dueñas, piloto de Chevron Racing, tras concluir en la novena posición durante la penúltima fecha de la Súper Copa 2026, celebrada en el autódromo Monterrey.
El jalisciense destacó la capacidad de recuperación de su equipo a lo largo de una temporada exigente, en la que ha enfrentado diversos contratiempos al volante del tractocamión número 29.
En el circuito regiomontano de 3 mil 250 metros, Dueñas mostró un ritmo competitivo que le permitió conseguir el quinto puesto de salida. Sin embargo, problemas en su unidad le impidieron mantenerse en la pelea por los primeros lugares, finalizando noveno.
Pese al resultado, el piloto valoró el aprendizaje acumulado durante las ocho fechas disputadas y aseguró que todavía existe una oportunidad para alcanzar el podio.
“Hay que trabajar y ajustar las piezas necesarias para poder estar adelante. Aún tenemos una última oportunidad de subir al podio esta temporada y lo vamos a buscar, sin bajar los brazos y dándolo todo hasta el final”, afirmó.
Chevron Racing buscará cerrar positivamente su participación en la gran final, programada para el 15 de noviembre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Puebla.