Dueñas completó gran año en la Súper Copa

Terminó el 2025 para Enrique “Harry” Dueñas y el Chevron Tame Racing en los Tractocamiones, haciendo un balance tras el cierre de la Súper Copa en el autódromo de Monterrey, compromiso difícil del que rescataron un último Top 10.

Al volante de su tracto 29 Chevron, “Harry” corrió la última fecha desde el cuarto cajón de acuerdo al estado del campeonato, gestando una remontada que terminó al presentarse una falla en su máquina, la cual lo dejó fuera de acción, para culminar en el séptimo sitio.

Esto puso punto final a un año nada sencillo para “Harry”, quien debió luchar contra todo a lo largo de las 9 fechas del calendario, logrando mostrar un buen manejo, peleando hasta el final.

“Ha sido un año muy complicado. Diversas circunstancias que se salieron de nuestras manos nos pusieron en un escenario de lucha, pero creo que al final supimos lidiar con ello para poder salir adelante y mantenernos en los primeros cinco sitios del campeonato, lo que no es nada sencillo”, opinó.

“Solo me queda agradecer a todo el Chevron Tame Racing, a mis patrocinadores y a toda la gente que me ha estado apoyando para seguir creciendo, manteniéndome en este camino que, estoy seguro, nos va a dar grandes resultados, y para ello seguiremos trabajando, porque el 2026 nos tendrá una revancha importante”, agregó.

Dueñas y el Chevron Tame Racing terminaron así su participación en la Súper Copa 2025, viniendo para ellos la pausa invernal, que servirá para comenzar a plantear y trabajar con miras a la temporada 2026.