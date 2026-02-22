Dueñas defenderá los colores de Chevron Racing

El equipo Chevron Racing, con su piloto, Enrique “Harry” Dueñas, llega pisando el acelerador a fondo al autódromo Yucatán, sede del primer encendido de motores de la Súper Copa en su edición 2026, este domingo 22 de febrero.
“Me siento muy emocionado por estar una temporada más junto al Chevron Racing, teniendo nuevamente el respaldo de Grupo GM Transport, Gaff International, Grúas Dueñas, Solural, Accuride y Travel Viajes. Un equipo con el que, no tengo duda, podremos conseguir grandes cosas”, dijo Dueñas, que por cuarto año consecutivo se encargará de lucir sus colores en el tracto 29 Chevron.
En esta ocasión el reto es grande al ser un arranque de temporada que involucra a Yucatán y Tuxtla Gutiérrez, con solo una semana de diferencia.
La primera de estas sedes es bien conocida por el tapatío, que ya la conquistó en la anterior visita, teniendo en mente el repetir la hazaña este domingo en punto de las 14:45 horas cuando se dispute la fecha 1 de los Tractocamiones.
“Va ser un arranque peculiar. Ya que empezamos un ‘back to back’ en el sur del país. Y un poco apresurados porque la temporada anterior terminó hace poco más de 2 meses. Se siente extraño. Así que vamos a dar lo mejor en estas primeras fechas, para poder reagruparnos en el descanso del mundial y cerrar fuerte”, expresó el piloto.