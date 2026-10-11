Dueñas va por el podio en semifinal regia

El piloto Enrique Dueñas afrontará la penúltima fecha de la temporada 2026 de la Súper Copa Roshfrans, dentro de la espectacular categoría de los Tractocamiones, con el objetivo de regresar al podio en la competencia programada para este domingo 11 de octubre en el autódromo Monterrey.

El representante de la escudería Chevron Racing llega a la octava ronda del campeonato nacional ubicado en la séptima posición de la clasificación general, con una cosecha de 433 unidades, después de una temporada en la que ha registrado una notable mejoría en el rendimiento de su unidad.

Al volante del tractocamión marcado con el número 29, patrocinado por Chevron Delo, GM Transport, Gaff International, Grúas Dueñas, Solural, Accuride y Travel Viajes, el jalisciense buscará aprovechar los avances técnicos hechos por su equipo para disputar los primeros puestos en la sede regiomontana.

La competencia se desarrollará en el trazado regiomontano de 3 mil 250 metros de longitud, con una carrera de 35 minutos que comenzará a las 14:40 horas del domingo.

Antes del compromiso, Dueñas señaló que el equipo ha trabajado en la preparación mecánica de su vehículo para mejorar su desempeño y afrontar en mejores condiciones la recta final del campeonato.

Finalmente, es importante mencionar que la cita en Monterrey representa la octava fecha del calendario y la ronda semifinal de la categoría, antes del cierre de actividades de la temporada 2026.