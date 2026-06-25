Dupla de oro conquista la primera fase

La Arena Poblazón de Berriozábal vivió una destacada jornada deportiva con la celebración de la Primera Serie Eliminatoria de Lazo Doble Nueva ERA 2026, certamen que reunió a competidores de diferentes municipios de Chiapas y de otras entidades del país, consolidando el crecimiento de esta disciplina en la región.

El evento se desarrolló bajo la organización de Octavio Coutiño Orantes, quien logró congregar a participantes provenientes de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Juárez y Comitán. También se contó con representación del estado de Zacatecas.

La gran figura de la jornada fue Ignacio Trinidad, quien tuvo una sobresaliente actuación al subir al podio en tres ocasiones distintas gracias a la modalidad implementada para esta serie eliminatoria. El competidor consiguió el primer lugar haciendo pareja con Adel Rabelo, además de obtener el segundo sitio junto al comiteco Emiliano Pulido y la tercera posición acompañado por Jorge Chamlati.

El formato contempló cinco lazos clasificatorios y un “short go”, sistema que permitió a los participantes mantenerse en la pelea por los premios principales hasta los momentos decisivos de la actividad. Esta modalidad fue bien recibida, ya que permitió una competencia dinámica y con constantes cambios en la clasificación.

La organización destacó la buena respuesta obtenida en esta primera fecha, tanto por parte de los deportistas como del público aficionado que acudió a presenciar las acciones. Asimismo, se informó que las siguientes etapas contarán con modificaciones para hacer todavía más atractivo el certamen y mantener el interés de los participantes.

Premiación

Además de la bolsa económica repartida entre los primeros lugares, se anunció que para las próximas eliminatorias entregarán monturas americanas especialmente diseñadas para la práctica del “team roping”, incrementando el atractivo de la serie.

Con estos resultados concluyó exitosamente la Primera Serie Eliminatoria de Lazo Doble Nueva ERA 2026. Los organizadores adelantaron que en las próximas semanas se dará a conocer la fecha de la segunda etapa, la cual nuevamente tendrá como sede la Arena Poblazón de Berriozábal.