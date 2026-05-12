Dura pelea por liderato general de Nascar

Tras disputarse las primeras tres fechas de la temporada 2026 de Nascar México Series en San Luis Potosí, Chiapas y Quintana Roo, la lucha por el campeonato se mantiene sumamente cerrada, con apenas 13 puntos de diferencia entre los cuatro primeros lugares de la clasificación.

El liderato pertenece actualmente a Rubén García Jr., piloto de Canel’s Racing, quien suma 132 unidades gracias a dos victorias y una “pole position”. Muy cerca aparece Eloy Falcón con 123 puntos, impulsado por su triunfo en Tulum. En tercero se encuentra Rubén Rovelo con 120 unidades, mientras que Max Gutiérrez ocupa la cuarta posición con 119.

La próxima cita será el 17 de mayo en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, donde se disputará la cuarta fecha del campeonato.

Rubén García Jr. aseguró que Puebla es una pista donde históricamente le ha ido bien y buscará regresar al podio; por su parte, Eloy Falcón llega motivado tras remontar desde el último lugar hasta ganar en Tulum.

Rovelo señaló que quiere dejar atrás el mal resultado en Quintana Roo, mientras que Max Gutiérrez reconoció que necesita comenzar la remontada para no perder terreno en la clasificación.