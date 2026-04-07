Duro descalabro para Pavones en Tabasco

Pavones ADMC sufrió un doloroso revés fuera de casa al caer por marcador de 5-1 ante Felinos 48, en duelo correspondiente a la jornada 28 del grupo 2 de la Liga TDP, disputado en la Unidad Deportiva de Villahermosa, Tabasco.

Duro inicio

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto chiapaneco, que se vio sorprendido desde el principio, pues apenas al minuto 7, Luis Valencia abrió el marcador para los locales.

Poco después —al minuto 12—, Édgar García amplió la ventaja con el 2-0 que puso contra las cuerdas a unos Pavones que intentaron reorganizarse en el terreno de juego.

Antes del descanso, los locales volvieron a golpear con un tanto de Luis Valencia al 43 para el 3-0; sin embargo, Pavones logró reaccionar casi de inmediato y acortó distancias con el 3-1 de Diego Torres al minuto 44, lo que mantenía viva la esperanza de una remontada para el complemento.

Castigo final

En la segunda mitad, el conjunto chiapaneco buscó con insistencia meterse nuevamente al partido, generando aproximaciones al arco rival. No obstante, la defensa y el guardameta Misael Pérez respondieron de forma efectiva, evitando cualquier intento de reacción.

Ya en la recta final del encuentro, Felinos sentenció el marcador con dos anotaciones de Ángel García, a los 84 y 89 minutos, sellando la goleada 5-1.

Pese a la derrota, el duelo dejó un aspecto positivo para Pavones con el debut del joven delantero chiapaneco Héctor Julián López Recinos, quien con tan solo 15 años ingresó de cambio al minuto 75.

Panorama al cierre

Tras este resultado y con dos fechas más por jugar del calendario regular, Pavones ADMC se mantiene, con 34 puntos, en la posición 13 del grupo 2, mientras que Felinos 48 elevó su cosecha a 38 unidades.

Pavones buscará recomponer el camino en su próximo compromiso, cuando regrese a casa para enfrentar a Universidad Euroamericana.