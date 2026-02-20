Duro revés ante Chapulineros de Oaxaca

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) vio cortada su racha positiva al caer goleado (0-4) ante Chapulineros de Oaxaca en la fecha 21 de la Liga TDP, celebrada a media semana en el estadio Independiente MRCI.

La oncena tuxtleca vivió un primer tiempo de terror, ante un rival que salió encendido y se puso al frente en el marcador apenas al minuto 16, con anotación de Gael Velásquez.

El 2-0 cayó al minuto 35, a través de Sebastián Vizarretea, y solo dos minutos después volvió a aparecer Velásquez para aportar el 3-0.

La goleada se concretó a los 41 minutos, cuando Armando Amaya consiguió el 4-0 a favor de Chifut, que con algunos ajustes evitó recibir más tantos en el segundo tiempo.

Tras esta derrota los dirigidos por Daniel Mora se quedan con 39 puntos, en sexto lugar del grupo 2, mientras que Chapulineros es tercero, con 46 unidades. El próximo partido para Chifut será el domingo, a las 3:30 de la tarde, recibiendo la visita del Deportivo Napoli de Tabasco en el estadio Flor de Sospó.