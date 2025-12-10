Duro revés en excursión a tierras oaxaqueñas

Huracanes de Arriaga cerró con el pie izquierdo la primera vuelta la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, tras caer goleado por 4-0 como visitante frente a Chapulineros de Oaxaca, en encuentro de la fecha 15, celebrado en el estadio Independiente MRCI.

Los chiapanecos no lograron ganar un solo partido en patio ajeno. De hecho, solo en la fecha 8 sumaron como visitantes al empatar y ganar el extra de los penales frente a UDS FC, y en cambio registraron siete de sus ocho derrotas en la campaña fuera de casa.

Dominio total oaxaqueño

El cuadro oaxaqueño se adelantó en el marcador apenas a los 11 minutos, con la anotación de César Delgado, quien aprovechó que la defensa dejó botar el balón en el área en un tiro de esquina para conectarlo a placer y decretar el 1-0.

Huracanes apenas se estaba reacomodando tras encajar el gol, cuando Christ Barrios apareció en el área chica para rematar un centro a primer poste y anotar el 2-0 al minuto 15.

Los chiapanecos aguantaron los embates del rival, pero al minuto 87 empezó a concretarse la goleada, cuando José Gallegos recibió un balón en el centro del área y, sobre la salida del portero chiapaneco, remató con potencia y por abajo para decretar el 3-0.

Chapulineros redondeó la victoria con el 4-0 de Jonathan Jiménez al minuto 90, tras recibir un balón por derecha con todas las ventajas y definir con toque suave por abajo para sorprender al arquero.

Con este resultado, Huracanes se queda en 20 puntos dentro del grupo 2, mientras que los oaxaqueños concluyen la campaña en la parte alta de la clasificación, con 32 unidades.