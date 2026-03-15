Duro revés para Pavones en Oaxaca

Pavones sufrió una dolorosa derrota como visitante, al caer por 4-0 ante Alebrijes de Oaxaca, en juego de la fecha 25 del grupo 2 de la Liga TDP, efectuado este sábado al mediodía en el microestadio ITO en la capital de Oaxaca.

Los locales definieron el partido en el primer tiempo en el que consiguieron tres goles. Los chiapanecos fallaron un penal al inicio de la parte complementaria.

Luego de unos primeros 25 minutos muy disputados en los que las aves buscaron abrir el marcador, los oaxaqueños se pusieron al frente al minuto 28, tras una jugada personal de Roberto Castillo que ingresó al área por izquierda y definió para el 1-0.

Cinco minutos después, mediante una jugada a balón parado por derecha, un remate de cabeza en el área chica amplió la ventaja 2-0, y antes del medio tiempo, Castillo consiguió su doblete con un disparo en los linderos del área que puso el 3-0 al 43.

Al inicio de la segunda parte, Pavones pudo acortar distancia vía penal, al 47, pero el arquero Santiago Ruelas detuvo el tiro de Jesús Ramírez para mantener el cero. Alebrijes firmó la goleada de 4-0 con un tiro dentro del área de Rodrigo de la Cruz.

Los titulares

En este encuentro el entrenador Manuel Pérez Avendaño utilizó el siguiente once inicial: Víctor Alegría (con el número 47), Bryan Camacho (5), Ronaldo Martínez (8), Johan Aguilera (24), Ramiro Robles (29), Robert Toalá (31), José López (33), José Hernández (38), Walter López (39) y Jesús Ramírez (46).

Luego de este duro revés, el conjunto de Pavones se quedó con 31 puntos, en el decimosegundo lugar del sector. Su siguiente partido será en casa, donde recibirá a Chifut el próximo domingo, para un duelo que sería crucial para las aspiraciones de ambas instituciones ante el inminente cierre de la competencia.