Dylan Naturi, un pequeño que sueña en grande

Con apenas 9 años de edad, Dylan Osvaldo Naturi García comienza a escribir su propia historia dentro del Futbol infantil chiapaneco, donde su talento y su pasión por este deporte lo han llevado a vivir grandes momentos y a conquistar importantes campeonatos.

Originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desempeña como defensa, posición en la que destaca por su entrega, seguridad y carácter dentro del terreno de juego. Sin embargo, “Panterita” Naturi también ha demostrado tener facilidad para incorporarse al ataque y aportar goles cuando su equipo lo necesita.

Experiencias

En los últimos meses, el joven futbolista ha acumulado experiencias y logros importantes con diferentes escuadras, formando parte de planteles que han levantado trofeos en distintos certámenes de la región.

Con Jaguares NG consiguió uno de sus campeonatos más destacados al coronarse en el Torneo Olimpo Deportivo dentro de la categoría 2017-2018, una competencia en la que mostró su compromiso y au determinación en cada encuentro.

También celebró títulos defendiendo los colores de San José, al conquistar la Liga Tux 7 y la Liga Tuchtlán, sumando más experiencia y fortaleciendo su formación en el Futbol competitivo.

A esta lista se agrega el campeonato obtenido con Alebrijes en un torneo de Fut 7, en el que nuevamente pudo demostrar sus cualidades y aportar al funcionamiento colectivo de su equipo.

Nacional

Como parte de su crecimiento deportivo, Dylan tuvo la oportunidad de participar como refuerzo de Raloy en un torneo efectuado en Huatulco, dentro de la categoría 2016-2017, en el que llegaron hasta la fase de semifinales, una experiencia que le permitió enfrentar nuevos retos y adquirir mayor aprendizaje.

Bajo la guía de sus entrenadores Félix y Cuéllar, el pequeño futbolista continúa trabajando en mejorar sus habilidades y fortalecer aspectos técnicos y tácticos, siempre acompañado de valores como la disciplina, el esfuerzo y responsabilidad.

Aunque su principal función es defender, Dylan tiene un sueño muy claro: convertirse en jugador profesional. Una de sus grandes motivaciones es seguir levantando copas y algún día conseguir un campeonato de goleo, demostrando que desde la defensa también puede aportar anotaciones.

“Panterita” sabe que el camino apenas comienza, pero mantiene firme la mentalidad de seguir esforzándose todos los días para alcanzar sus objetivos dentro del Futbol.