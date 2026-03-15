Dynamic Motorsports arranca temporada en casa

El equipo Dynamic Motorsports iniciará este 15 de marzo su participación en la temporada 2026 de la Nascar México Series con un desafío especial: debutar ante su afición en el Súper Óvalo Potosino con alineación completa en las categorías principales del campeonato.

En la categoría Nascar México, la escudería potosina presenta como principal novedad la incorporación del piloto Jake Cosío, quien tomará el volante del auto 51, con el respaldo de Control Plag, Chick In, Ana Seguros, En Ti, Anikill, JBL y Changos Locos. Cosío, uno de los jóvenes talentos del serial, suma experiencia en la categoría y una victoria conseguida en mayo de 2023, con la mira puesta ahora en pelear por un lugar dentro del “Chase”.

Además de competir al más alto nivel, Dynamic Motorsports mantiene su vocación formadora de talentos en Trucks México Series, donde participará con cuatro pilotos, tres de ellos debutantes.

El experimentado Roberto “Bob” Espinosa lidera la alineación al volante de la camioneta número 96, con la misión de buscar el triunfo en una pista que conoce bien y ante su público. A su lado estará Sebastián Rodríguez, quien tras algunas participaciones en 2025 —incluido un podio en San Luis Potosí— competirá a tiempo completo con la camioneta 9.

La alineación también incluye el debut del chiapaneco Jassyr Salazar, quien conducirá la camioneta con el número 13 tras mostrar buen ritmo en sesiones de entrenamiento previas. El grupo lo completa el potosino Andrés Tobías con la camioneta número 24, enfocado en completar una carrera sólida en el inicio del campeonato.

La actividad del fin de semana comenzará con Trucks México Series a las 11:30 horas, mientras que la carrera estelar de Nascar México Series, La Potosina 200, arrancará a las 13:40 horas en el óvalo de media milla.