Dynamic Motorsports con cierre favorable

El equipo potosino Dynamic Motorsports bajó el telón de la temporada 2025 del campeonato de desarrollo más importante del país, Trucks México Series, teniendo una participación destacada en la gran final disputada en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Puebla.

Dynamic Motorsports fue uno de los protagonistas de la campaña con los pilotos Roberto “Bob” Espinosa y Sebastián Rodríguez, quienes defendieron sus colores en este “round” final.

Pilotos destacados

Para Roberto “Bob” Espinosa, esta representó una revancha con su camioneta 96, luego de una semifinal complicada que le dejó fuera de la lucha por el título, teniendo un inicio positivo en el óvalo poblano de 2 mil 60 metros de longitud, para hacerse del tercer cajón de salida en la calificación.

En la carrera a 60 vueltas, Roberto peleó fuertemente hasta cruzar la meta, consiguiendo el lugar 5, para ubicarse en quinto de la tabla general. Por su parte, el chiapaneco Sebastián Rodríguez tuvo una última experiencia en el 2025 junto al Dynamic Motorsports, con el que participó de tiempo parcial en la camioneta 9, alcanzando su primer podio, mientras que en esta ocasión el reto fue difícil y terminó en el lugar 15 de la parrilla. En la estadística general, Rodríguez cerró en el 19º puesto, con 127 unidades. De esta forma, Dynamic Motorsports, dio cierre a un 2025 de buenos resultados en Trucks México Series, por lo que tendrá un breve receso invernal antes de los preparativos para un 2026 de nuevos desafíos.