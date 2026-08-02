Dynamic Motorsports libra batalla en casa

Dynamic Motorsports afrontará una jornada decisiva este domingo, cuando Nascar México Series y Trucks México Series regresen al Súper Óvalo Potosino para disputar la séptima fecha de la temporada 2026.
En la categoría estelar, Jake Cossio ocupa el sitio 11 con 189 puntos, apenas cinco menos que el décimo puesto, último que concede acceso al Chase. El piloto del auto 51 buscará sumar en la San Luis Potosí 200, carrera pactada a 200 vueltas y programada para las 13:30 horas.
Acción en Trucks
En Trucks México Series, Roberto “Bob” Espinosa encabeza la clasificación general con 283 unidades y tiene prácticamente asegurado su pase a la postemporada. El potosino intentará aprovechar la localía para obtener la victoria que se le escapó en la anterior visita.
Sebastián Rodríguez marcha séptimo con 224 puntos, a solo dos del último boleto directo, además de liderar el campeonato de Novatos. Por su parte, el chiapaneco Jassyr Salazar es segundo entre los debutantes de la categoría de desarrollo de Nascar México con 200 unidades, logrando al momento una importante cosecha.
La carrera de camionetas comenzará a las 11:30 horas y constará de un total de 100 vueltas.