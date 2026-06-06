Dynamic Motorsports, listo para el desafío

Nascar México Series comienza a ver hacia el Chase, con la escudería Dynamic Motorsports lista para el compromiso de este domingo 7 de junio, en la fecha 5 del calendario en el Óvalo Aguascalientes México.

Será el óvalo hidrocálido de 1.4 kilómetros el desafío en la carrera llamada Aguascalientes El Gigante de México 250, a 170 vueltas, iniciando a las 13:40 horas, marcando el comienzo de la segunda mitad de la temporada regular.

Se trata de una etapa fundamental para Jake Cossio, al mando del auto 51 con la intención de llevarse la mayor cantidad de puntos posibles, pues actualmente se ubica en el sitio 11 con 122 unidades.

Pasando a Trucks México Series, Roberto “Bob” Espinosa es líder absoluto de la categoría con 183 y buscará aumentar la ventaja con una nueva victoria a su favor.

Chiapanecos en acción

En el renglón de los novatos, el liderato también está de su lado con Sebastián Rodríguez, piloto forjado en Chiapas (en el campeonato de los Fórmula 1800) y quien ha llevado a la camioneta 9 de Dynamic Motorsports hasta el lugar 8 de la tabla general con 143 puntos, para ser el mejor ubicado, en la pelea por uno de los seis pases directos al Chase.

Por último, el chiapaneco Jassyr Salazar viene en franco crecimiento con la camioneta 13, con 126 unidades.