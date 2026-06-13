Dynamic Motorsports revive su triunfo

Con muy buenos resultados, el equipo potosino Dynamic Motorsports se enfrentó a la fecha 5 de Nascar México Series y Trucks México Series, visitando el Óvalo Aguascalientes México para acariciar el podio de la categoría estelar y conseguir su segundo triunfo del campeonato de desarrollo más importante del país.

Con la bandera verde ondeando en la Aguascalientes El Gigante de México 250, el piloto Jake Cossio —al mando del auto 51—calificó en el lugar 17 de la general, debiendo venir de atrás en busca de un buen resultado.

Jake mostró su mejor versión en lo que va de la temporada, recuperándose vuelta a vuelta para en un final a bandera verde, blanca y cuadros, cruzar la meta en el cuarto lugar.

Triunfo en las Trucks

En Trucks México Series, la historia se escribió con letras doradas con el también potosino Roberto “Bob” Espinosa, líder de la categoría con la camioneta 96, quien superó el reto de venir desde el lugar 17.

Ya en la carrera Roberto mostró el nivel que le tiene al frente de la clasificatoria, consiguiendo remontar posiciones vuelta a vuelta para firmar su segunda victoria del 2026, reafirmando su buen momento y apretando rumbo a la etapa definitiva.

Por su lado, Sebastián Rodríguez sigue dando muestra de su crecimiento al mando de la camioneta 9, peleando fuertemente por el podio hasta la última vuelta, en la que un contacto le arrebataría la posibilidad de entrar en el Top 3, quedándose con el quinto escalón. Y Jassyr Salazar añadió un Top 10 a su cuenta con la camioneta 13, un paso adelante para él en esta temporada debut.