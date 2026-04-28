Ecatepec FC, el rival en octavos de final

El Ecatepec FC será el rival de Lechuzas UPGCH en los octavos de la Zona A de la Liga TDP. Los del Estado de México clasificaron a la segunda ronda de la fase final tras dejar en el camino a Tlapa FC, ganando la ida por 2-1, y la vuelta por 5-1, para un global de 7-2.

El cuadro dirigido por Alfonso Cante Corona fue durante la etapa regular el tercero mejor del grupo 5, con saldo de 20 victorias, 2 empates y 6 derrotas, destacando por su capacidad goleadora al marcar 119 tantos en la campaña, aunque también fueron una defensa muy goleada, con 42 permitidos.

Por su parte, Lechuzas UPGCH dejó en el camino a Progreso FC, por global de 3-1 y tendrá la ventaja de cerrar la eliminatoria jugando como local, el sábado 2 de mayo a las 3 de la tarde en el estadio Flor de Sospó, mientras que la ida se disputará este miércoles a las 2 de la tarde en el estadio Guadalupe Victoria.

En gran momento

Tras sortear la primera eliminatoria de Liguilla, Miguel Casanova Díaz, director deportivo de Lechuzas UPGCH, resaltó el compromiso de sus jugadores, pues varios de ellos estudian o bien trabajan en la misma universidad.

“La verdad, estoy muy contento porque ha sido de mucho esfuerzo, de viajes, de convencer a los jóvenes, y el esfuerzo que ellos hacen de ir a la escuela, entrenar y que estén con la familia ha sido muy muy grato”, expresó.

Además, señaló que sigue un reto importante llamado Liguilla, donde los partidos se puede definir por un acierto o un error y las eliminatorias serán cada vez más cerradas.

“Pero tengo un equipo de guerreros que, la verdad, estoy muy contento con ellos, y a pesar de que cuando ganamos los sigo apretando y exigiendo más y más, porque al final que hayan conseguido ser el mejor equipo chiapaneco en posición (1º), en puntos (80) y tenemos al campeón de goleo, la defensiva, etcétera, y al final lo queremos coronar con la cereza del pastel que es un campeonato”, sentenció.