Ecuador sorprende a Alemania y podría clasificar

Ecuador protagonizó una de las grandes sorpresas de la jornada al remontar un marcador adverso para imponerse 2-1 a Alemania en el cierre del Grupo E de la Copa del Mundo 2026, un resultado que mantiene con vida a la Tricolor en la lucha por avanzar a los Dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros lugares del certamen.

El conjunto sudamericano llegó al compromiso obligado a sumar después de un complicado inicio de torneo, en el que cayó ante Costa de Marfil y posteriormente igualó con Curazao. Con este triunfo llegó a cuatro puntos, cifra que le permite soñar con la clasificación, aunque deberá esperar la conclusión de la fase de grupos para conocer si su cosecha es suficiente para seguir en competencia.

Alemania, por su parte, ya tenía prácticamente asegurado su boleto a la siguiente ronda y, pese al tropiezo, terminó como líder del sector con seis unidades. Costa de Marfil también finalizó con seis puntos, pero una menor diferencia de goles lo ubicó en el segundo puesto, mientras que Curazao quedó eliminado tras cerrar su participación en el fondo del grupo.

Los alemanes golpearon desde el arranque del encuentro. Apenas al minuto 2, Leroy Sané aprovechó una rápida jugada ofensiva para abrir el marcador y darle tranquilidad a los tetracampeones del mundo, que parecían encaminados a una victoria sin mayores complicaciones.

Sin embargo, la reacción ecuatoriana fue inmediata. Apenas siete minutos después, al minuto 9, Nilson Angulo apareció con una gran definición para vencer a Manuel Neuer y emparejar el marcador, devolviendo la confianza a un equipo que necesitaba la victoria para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.

Con el empate, el partido ganó intensidad y ambos conjuntos generaron oportunidades durante la segunda mitad. Alemania buscó recuperar la ventaja con la posesión del balón, mientras que Ecuador apostó por el orden defensivo y los contragolpes, estrategia que terminó dando resultados en los minutos finales del encuentro.

La recompensa llegó al minuto 77, cuando Gonzalo Plata aprovechó un inesperado error del guardameta Manuel Neuer para marcar el 2-1 definitivo. El tanto desató la celebración de la escuadra ecuatoriana, que firmó una remontada de enorme valor y ahora espera que los resultados de los demás grupos le permitan continuar su aventura en la Copa del Mundo.