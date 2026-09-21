Edoardo Isella consigue su primer triunfo

Edoardo Isella D’Gómez consiguió su primer triunfo como director técnico en el futbol profesional, luego de conducir a Jaguares FC a una victoria de 1-0 sobre Antequera en el Estadio Víctor Manuel Reyna.

El estratega chiapaneco planteó un encuentro paciente y ordenado, por lo que su equipo mantuvo la solidez defensiva desde los primeros minutos y neutralizó los avances de un rival que buscó conservar el empate mediante una formación compacta.

Aunque durante el primer tiempo se generaron oportunidades para abrir el marcador, la falta de precisión prolongó la igualdad. Ante este escenario, Isella D’Gómez realizó ajustes en el descanso y recurrió a su banca para darle mayor profundidad al ataque.

El cambio dio resultado

La decisión encontró recompensa en la recta final con Brayan Álvarez, quien había ingresado como relevo. El atacante apareció al minuto 84 para resolver una jugada construida por la banda izquierda y tras una diagonal al área y un amague que permitió el paso del balón, conectó un zurdazo cruzado y estableció el 1-0 definitivo.

El resultado representó un momento especial en la trayectoria de Edoardo Isella D’Gómez, quien celebró ante la afición del Estadio Víctor Manuel Reyna su primera victoria desde el banquillo en el futbol profesional para llevar a su club a sumar sus primeros tres puntos.