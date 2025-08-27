Edson llega motivado al Futbol de Turquía

En sus primeras palabras como jugador del Fenerbahçe, Edson Álvarez no dudó en destacar la grandeza del club, argumentando que fue uno de los motivos por los que se decantó por elegir al club como su siguiente destino, y no solo por el hecho de tener a una figura como José Mourinho en el banquillo.

“Ya sabía lo grande que era este club antes de venir. Esto no es algo que se sepa en México. Todo el mundo conoce la magnitud del Fenerbahçe. Antes de llegar, hablé con algunos de mis excompañeros; Dusan Tadic y yo jugamos juntos en el Ajax. Me dio un poco más de información, sobre todo preguntándole de la ciudad, porque es muy importante para mi familia vivir aquí. Solo tenía cosas positivas que decir, lo que me dio aún más ganas de venir”, comentó el “Machín” en entrevista para el portal del Fenerbahçe.

Con escasos días de haberse incorporado a los trabajos de la escuadra, el canterano de las Águilas del América no estará disponible para afrontar el partido de vuelta ante el Benfica de Portugal por el boleto a la UEFA Champions League, esto en palabras de su propio técnico. Pese a ello, el “Machín” no dudó en destacar el potencial que tiene el conjunto para conseguir títulos en la presente temporada.

“He visto a nuestro equipo, creo que tenemos grandes jugadores. Quiero demostrarle a nuestra afición qué clase de jugador soy en la cancha con mi juego. Sé que la responsabilidad es grande, pero daré todo por mi equipo. Queremos ganar títulos; ese es nuestro objetivo”, dijo.

Flechado. Uno de los aspectos que destaca del Futbol de Turquía es el de la pasión de las aficiones, y en especial la de los equipos con mayor arraigo: Galatasaray, Besiktas y Fenerbahçe. De esto justamente habló Edson Álvarez.

“Cuando llegas a un gran club, esperas una gran afición. Llegué con esa expectativa y obtuve justo lo que esperaba. Me han demostrado mucho cariño desde el primer día, lo cual es fundamental para mí”, señaló.