Edwin Arenas apunta al podio en Tulum

Con la mira puesta en subir al podio, el piloto capitalino Edwin Arenas afrontará la tercera fecha de la Trucks México Series 2026, a celebrarse el próximo 26 de abril en el Aeropuerto Internacional de Tulum, Quintana Roo.

El conductor de la camioneta número 51 llega motivado y enfocado en destacar en un escenario que será completamente nuevo para todos los competidores, lo que abre la posibilidad de un resultado sorpresivo.

Arenas, integrante del Prime Sports Racing Team, destacó que la clave estará en adaptarse rápidamente al óvalo de apenas 600 metros y aprovechar al máximo los escasos cinco minutos de práctica. Ubicado en el décimo lugar del campeonato con 65 puntos, el joven confía en dar un salto importante en la clasificación.

Asimismo, aseguró que ha trabajado tanto en lo físico como en lo mental para soportar las exigentes condiciones climáticas de la península de Yucatán, donde el calor será un factor determinante. Reconoció que, aunque la carrera está programada por la tarde, la temperatura podría influir en el desempeño de los pilotos y las camionetas.

La tercera fecha del campeonato arrancará a las 16:30 horas, con una duración de 50 minutos y un “stage” programado a la mitad de la competencia.