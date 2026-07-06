Edwin Arenas mantiene vivas sus aspiraciones

Pese a enfrentar uno de sus retos más complicados de la temporada, Edwin Arenas rescató un 8º lugar en la sexta fecha de Trucks México Series 2026, en el Autódromo de Querétaro.

“Fue una fecha difícil, batallamos con el setting de la truck, no encontramos un ritmo idóneo”, reconoció el piloto del Prime Sports Racing Team, quien partió desde la décima posición y logró mantenerse en zona de puntos.

Arenas consideró clave terminar por delante de Valeria Aranda y Santiago Cruz, rivales directos en la clasificación.

“Nos dieron buenos puntos, los cuales nos van a mantener en la lucha, aunque todavía nos falta trabajo en la camioneta para pelear desde el inicio por los primeros lugares”, señaló.

El capitalino aprovecha el receso previo a la próxima carrera para trabajar junto al equipo. “La idea es revisar toda la camioneta, ver dónde le podemos rascar un poco para que ande mejor; también me voy a preparar fuerte físicamente”, explicó.

Su objetivo está puesto en llegar fortalecido al Súper Óvalo Potosino, sede de la séptima fecha el próximo 2 de agosto, y conservar sus posibilidades de avanzar al Chase.