Edwin Espinosa suma nueve triunfos

El boxeador chiapaneco Edwin “Muralla” Espinosa alcanzó su noveno éxito como profesional al derrotar a Jaime “Huizi” Hernández López de Tepic Nayarit, en la función Noche de Revancha que se llevó a cabo en Naucalpan, Estado de México. El joven atleta continuará con las labores de cara a llegar al décimo éxito en su joven carrera.

A sus 24 años de edad y originario de Tuxtla Gutiérrez, Edwin emigró a la Ciudad de México hace cuatro años para entrenar con la promotora Miura Boxing, con los que ha consolidado un récord de nueve victorias, siete de ellas por KO’s y una derrota.

Hace un par de semanas en la función Noche de Revancha que se realizó en Sala Urbina (antes Foro 360) en Naucalpan, el chiapaneco enfrentó al nayarita Jaime “Huizi” Hernández López (10-9-0, 4 KO’s) en el combate pactado a ocho rounds en los 80 kilogramos.

La “Muralla” ganó por decisión unánime con tarjetas de 78-75, 78-74 y 77-75, lo que sirvió para regresar a la senda de la victoria después de una dolorosa derrota en la que lastimosamente perdió el invicto por decisión dividida ante Sebastián Holguín el 22 de julio en Metepec, Estado de México.

“Me sentí bien arriba del ring, la verdad; con presión por que la pelea pasada no me fue nada bien y en esta pelea tenía en mente que no debía hacer las cosas mal, (como por ejemplo) no tengo que abrazar, tengo que tirar más golpes, no es nada fácil hacerlo y mucho menos con presión y tener enfrente de ti a alguien que te quiere arrancar la cabeza”, comentó en entrevista el púgil estatal.

Edwin Espinosa se preparó dos meses para esta pelea, en la que a pesar de ganar, no quedó satisfecho por el resultado ya que sintió que podía dar mucho más, pero aseguró que esta victoria significó mucho porque venía de un derrota y recuperó la confianza arriba del ring.

El boxeador chiapaneco ya no tiene programada actividades en lo que resta del 2023 pero regresó a los entrenamientos tras un breve descanso luego de su confrontación hace un par de semanas.