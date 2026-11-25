Con la participación de 201 competidores, se celebró el 17 Campeonato Abierto de la Liga del Sur de México (LSM) de Jiu Jitsu Brasileño, organizado por Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas, en las instalaciones del Indeporte de esta capital.

La academia anfitriona se quedó con el título por equipos, superando a Academia Kame, que ocupó la segunda posición, y a Cruem Cintalapa, tercero de la clasificación, luego de una competencia que se prolongó durante aproximadamente seis horas.

El programa se desarrolló de manera simultánea en cuatro superficies de combate, con enfrentamientos en las modalidades Gi y No Gi. Desde las divisiones infantiles hasta las categorías master, hombres y mujeres participaron en busca de los primeros lugares de sus respectivas pruebas.

La convocatoria tuvo respuesta de escuelas procedentes de San Fernando, Villaflores, Cintalapa, Arriaga, Comitán, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, así como de Veracruz. Entre los participantes también figuraron deportistas nacidos en Brasil, Estados Unidos y Perú.

Además de los equipos que integraron el podio, estuvieron presentes Top Brother Chiapas, MK Fighters Academy de Coatzacoalcos, Jiu Jitsu Every Day, Jaguar Warrior Academy y Academia Robles, entre otras agrupaciones.

Cierre

El responsable de la organización, Adán Castillejos Gallegos, hizo un recuento de la trayectoria del campeonato, cuyos orígenes se remontan a la Copa Chiapas, competencia que posteriormente dio paso al actual formato de la Liga del Sur de México.

“Hace 17 años, EFA comenzó organizando lo que durante varias ediciones fue la Copa Chiapas de Jiu Jitsu. Ahora llevamos seis años con la Liga del Sur de México”, explicó.

La supervisión de los encuentros corrió a cargo de oficiales avalados por la Federación Nacional de Jiu Jitsu Brasileño y la All Fight System Organization World United (AFSO). Julio César Castillejos y Emilio Gómez Zambrano desempeñaron funciones como réferis principales, mientras que Adam Castillejos coordinó el control técnico.

El campeonato terminó con la premiación de los equipos mejor ubicados y la entrega de medallas conmemorativas a quienes finalizaron entre los tres primeros puestos de cada categoría.