Efectiva jornada 5 en la Liga OMA

La Jornada 5 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA) volvió a encender la duela del Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos, donde distintos equipos femeniles protagonizaron una tarde cargada de emociones, duelos parejos y marcadores que movieron la clasificación general.

El primer encuentro enfrentó a Secretaría de Educación contra Leonas, un partido que rápidamente se inclinó hacia el conjunto educativo gracias a su orden táctico y una ofensiva bien estructurada. Con parciales de 25-21 y 25-17, Secretaría de Educación cerró el compromiso sin necesidad de un tercer set, mostrando dominio en la red y un servicio constante que complicó la recepción rival.

Transportes también tuvo un desempeño sólido ante Guerreras. Desde el arranque marcó ritmo y supo mantenerlo con ataques efectivos por las bandas, asegurando el triunfo con parciales de 25-21 y 25-16. El conjunto transportista no permitió que Guerreras encontrara estabilidad y terminó resolviendo el duelo con autoridad.

Cierre cardíaco

El choque entre Amazonas y Queens fue uno de los más intensos de la jornada. Amazonas se llevó el primer set 25-23, Queens no reaccionó y cayó en el segundo con un 27-25 que le dio el triunfo a sus rivales. Con ambos equipos intercambiando jugadas de alto nivel, el duelo se convirtió en uno de los más atractivos de la tarde, destacando la consistencia defensiva de Queens y los ataques precisos de Amazonas.

Otro de los encuentros destacados lo protagonizaron Cinalex y Queens, que disputaron un partido de tres sets. Queens abrió con un sólido 25-15, pero Cinalex recompuso el rumbo en el segundo parcial para igualar con un 25-18. El set definitivo cerró 9 puntos de Queens contra 15 de Cinalex, imponiendo su ritmo en los momentos claves y resolviendo con madurez táctica.

Doble triunfo

Para cerrar la actividad, Cinalex volvió a la duela para enfrentar a Guerreras A Team en un duelo donde mostró mayor estabilidad que en su compromiso previo. Con parciales de 25-11 y 25-15, Cinalex se quedó con la victoria gracias a un ataque ordenado y una defensiva que evitó mayor presión por parte del rival.

La Jornada 5 dejó una tarde repleta de emociones y confirmó el crecimiento competitivo dentro de la Liga OMA. Los equipos continúan afinando detalles rumbo a la segunda mitad del torneo, etapa en la que cada punto y cada set comienzan a tener impacto determinante en la clasificación general.