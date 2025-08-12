Efraín Juárez, satisfecho con el actuar de Pumas

Los Pumas empataron (1-1) con el Necaxa, en duelo correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX. El equipo de Efraín Juárez desperdició la oportunidad de quedarse con la victoria, por culpa de su falta de contundencia.

La escuadra auriazul se cansó de generar ocasiones de peligro en la portería de los Rayos, sobre todo durante el segundo tiempo. Sin embargo, los jugadores universitarios no estuvieron finos y desperdiciaron cada una de las oportunidades que crearon.

Hasta que el defensa central español Rubén Duarte tuvo que aparecer para abrir el marcador en el estadio Olímpico Universitario. Desafortunadamente para los Pumas, la ventaja no les duró ni 10 minutos, ya que no pudieron evitar que el Necaxa los alcanzara.

A pesar de que el resultado no fue el deseado por Efraín Juárez, el rendimiento de su equipo lo dejó satisfecho porque considera que lo más importante es crear peligro constante en el área rival.