El 12º Torneo Nocturno ya tiene finalistas

Las escuadras de Jaguares FC y Magnus FC consiguieron su boleto a la gran final del 12º Torneo Nocturno Guerreros del Oriente, luego de superar en circunstancias muy diferentes la ronda de las semifinales.

En el caso de los felinos, solo tuvieron que jugar un encuentro de la serie de semifinales, ya que ganaban 5-0 a DTS Autopartes, con dobletes de Mauricio López y Óscar Espinosa, además de un tanto de Gabriel Pérez, por lo que su oponente tomó la decisión de abandonar el terreno de juego en el tercer cuarto del duelo de ida y, por reglamento, quedó automáticamente eliminado. Fue así que no hubo necesidad de disputar el partido de vuelta esta semana.

En contraste, Magnus FC sorteó una durísima eliminatoria frente a Atlético RMC, rival al que venció en la ida por 7-6, mientras que en la vuelta repitió la dosis, con un 7-4 que le permitió llevarse la serie 14-10.

Alan Galindo marcó tres goles para liderar la victoria en la vuelta, más dos dianas de Fernando Poblete y anotaciones de Fidel Herrera y Jonathan Maza. Del lado contrario, Víctor Álvarez destacó con tres dianas, y Ángel Rodríguez hizo el otro tanto.

Faltando que la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, confirme el día y el horario, en la final se verán los dos equipos que pintaban como favoritos para llegar al último partido.

Jaguares FC fue el mejor sembrado de la Liguilla, con 30 puntos y +44 en su diferencia, mientras que Magnus FC calificó a la “fiesta grande” como segundo, con 28 unidades y +54.