El 9º Torneo Héroes Bonampak, al rojo vivo

Ambulancias Colibrí FC confirmó su gran inicio en el 9º Torneo de Futbol Rápido Héroes Bonampak, tras superar 9 goles a 8 a Brasil FC, en el duelo estelar de la fecha 5, efectuado en la cancha del parque del Oriente.

Carlos Márquez lideró el triunfo con cuatro dianas, pero no muy atrás estuvo Flavio Pérez con un triplete, en tanto que Jesús Cervantes y Julio Ozuna marcaron un gol cada uno. Los brasileños, que al final cargaron con la derrota, no desmerecieron con cuatro goles para Leonardo Hernández, tres más de Erick Estrada y un tanto obra de Julio Ozuna.

Y en otro partido considerado dentro de los estelares, Grillos FC sucumbió por 4 goles a 8 frente al Ice Cars FC.

Del lado ganador brilló Orlando Martínez con “hat-trick”, en tanto que William de León, Juan Ruiz, Antonio Solís, Brandon Barrios y un autogol completaron la cuenta; por los insectos descontaron Giovani Ramírez (2), Bryan Burgos y Milo Ramírez.

Otros resultados

En otro espectacular encuentro, Santa Cruz sometió 7-5 al cuadro de DTS 2.0. Víctor Velasco marcó tres goles para los ganadores, mientras que Joaquín Gómez puso un doblete y con un tanto figuraron Ángel Méndez y Ramiro Molina; del lado rival anotaron sendos dobletes Oswaldo Moreno y Antonio Toalá, mientras que Ángel Cruz hizo un gol.

Por su parte, Impresos Tuxtla derrotó 8-4 a Justo Abogado FC, con triplete de Francisco Toledo, dobletes de Brayan Narváez y Enrique Moreno, además de un tanto de Eli López; del lado de los “licenciados” descontaron Santiago García (2), Erick Hernández y Diego Cárdenas.

En una de las sorpresas de la jornada, Peña FC venció 4-2 a los Alcohólicos con goles de Ulises Pérez (2), Víctor Coto y Ramón Avendaño; por los “bebedores” descontaron Giovanni y Dereck Burgos.

Juventus FC arrolló 7-2 a Jaguares FC, con sendos dobletes de Luis Camposeco y Uriel Hernández, además de los datos de Rodrigo Chacón, Antonio Camposeco y Bryan Mendoza; por los felinos, los dos goles los hizo Diego Espinosa.

Líderes individuales

Previo a la fecha 6, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, dio a conocer el balance individual, donde destaca Giovanni Ramírez, de Grillos FC, como el máximo anotador con 28 goles.

En cuanto a la disputa del trofeo al mejor portero, Ramferi Cervantes, de Ambulancias Colibrí, lidera la clasificación con 14 atajadas.