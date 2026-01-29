El Abierto de Acapulco tendrá cuatro Top 10

En Acapulco, la cuenta regresiva comenzó. El Abierto Mexicano de Tenis recibirá a la élite del circuito varonil, con cuatro jugadores dentro del Top 10 del ranking: Alexander Zverev (tercero), Lorenzo Musetti (quinto), Alex de Miñaur (sexto) y Ben Shelton (séptimo).

La representación mexicana también estará presente, ya que Rodrigo Pacheco recibió un wild card para competir en el torneo de categoría ATP 500 que se celebrará en la Arena GNP Seguros.

El certamen forma parte de los esfuerzos conjuntos para impulsar la recuperación de Acapulco, después del impacto que vivió la costa del Océano Pacífico con los huracanes Otis y John en octubre de 2023 y septiembre de 2024.

“Me da gusto saber que estamos recuperando Acapulco a este ritmo. Lo estamos viendo, pero el tiempo será lo que tenga que ser. No es de la noche a la mañana. Afortunadamente, vamos por buen camino, pero ha sido un mayor reto”, reconoció Álvaro Falla, director del AMT.

En el renacer de Acapulco como destino turístico, el torneo de tenis ha desempeñado un papel significativo, ya que en la edición pasada registró la asistencia de 75 mil 227 aficionados.

“Este proceso lleva tiempo. No son meses, son años. Hemos visto la recuperación de Acapulco muy franca. Eso, evidentemente, ayuda para que la gente pueda tener mejores condiciones para estar en esta edición”, aseveró José Antonio Fernández, director del Abierto de Los Cabos.