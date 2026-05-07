El agradecimiento de Javier Aguirre para Chivas y Toluca

Después de la polémica que se desató con la presencia de Jesús Gallardo y Alexis Vega en el entrenamiento del Toluca, Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Futbol han puesto calma en el Tricolor.

Mediante un mensaje que dio «El Vasco» en el Centro Alto Rendimiento (CAR), algunos puntos fueron aclarados; sin embargo, la incertidumbre en torno a varias aristas que rodean al combinado nacional permanece.

Afectados por competir en la Liguilla sin cinco futbolistas y por estar sin seleccionados en las Semifinales de la Concacaf Champions Cup, Guadalajara y Toluca, respectivamente, recibieron un mensaje de agradecimiento por parte del estratega nacional.

«Quiero agradecer a los clubes por el proyecto. Fue aprobado, es un pacto, un proyecto que no se ha roto, pero agradecer especialmente a Chivas, obviamente por el número de jugadores que se vio afectado y Toluca por estar compitiendo en un torneo internacional y están aportando», mencionó «El Vasco».

Los 12 seleccionados deberán presentarse en las instalaciones del Tricolor y Javier Aguirre enfatizó que en caso de no cumplir con lo acordado “no estarán en la Copa del Mundo”.

«Debemos estar todos cenando a las 8 de la noche», agregó el técnico nacional, quien ya saborea su tercer Mundial al frente de la Selección Mexicana.

Asimismo, Javier Aguirre reveló que para el juego del próximo 22 de mayo frente a la Selección de Ghana, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, podría contar con algunos de los elementos que están fuera de México.

“Decir también que para los tres próximos partidos de preparación previo al Mundial, la dirección deportiva ha hecho esfuerzos importantes con los jugadores que aún están fuera de México y vamos a tener a varios previo al juego de Ghana”, explicó Aguirre.

Situación que emociona al estratega debido al compromiso que han puesto los futbolistas por concentrarse lo antes posible rumbo a la Copa del Mundo 2026.

“Es algo que me llena de orgullo porque ellos han hecho un esfuerzo, han hablado con los entrenadores, han puesto de su parte, han pedido facilidades para venir lo antes posible. Veo mucho compromiso y muchas ganas”, agregó el técnico nacional.