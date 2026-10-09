El Árabe prepara gran espectáculo en Monterrey

Juan Cantú competirá en casa durante la semifinal de Súper Copa Roshfrans, acompañado por Santiago Tovar y Héctor Aguirre, con la mira puesta en el podio.

Con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo y ofrecer un espectáculo especial a la afición regiomontana, El Árabe Racing Team by Compass Blue se prepara para disputar la penúltima fecha de la Súper Copa Roshfrans 2026, este 11 de octubre en el autódromo Monterrey.

Juan Cantú, “El Árabe”, quien conducirá el tractocamión número 17, destacó que la competencia en casa representa una oportunidad para continuar mejorando sus resultados y compartir con el público una jornada que incluirá diferentes atracciones.

“Estamos muy contentos, tenemos todo preparado para que los aficionados regiomontanos tengan un día espectacular en el autódromo Monterrey”, señaló el piloto, quien ha mostrado una evolución favorable a lo largo de la temporada.

Cantú explicó que el equipo llegará con sus tres representantes para continuar la disputa del campeonato, además de preparar actividades complementarias para los asistentes.

“Vamos con equipo completo peleando por el campeonato en los Tractocamiones; la Jumping Truck saliendo a la pista. Además, en nuestro ‘pit’ podrán ver en exhibición la Monster Truck y el Camaro de mi padre”, agregó.

En el aspecto deportivo, Santiago Tovar buscará otro triunfo al volante del tractocamión número 26 para fortalecer sus aspiraciones al título, mientras que Héctor Aguirre, con la unidad 16, intentará alcanzar el podio en su temporada de debut.

La carrera de Tractocamiones está programada para las 14:40 horas, en una jornada que marcará la semifinal del campeonato.