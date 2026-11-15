El Árabe Racing Team busca el doblete

El Árabe Racing Team by Compass Blue afrontará este domingo la gran final de la Súper Copa Roshfrans 2026 con la posibilidad de conquistar su segundo título de Tractocamiones y conseguir, por primera vez en su historia, el campeonato y subcampeonato en una misma temporada.

La definición tendrá como escenario el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Puebla, donde Santiago Tovar y Héctor Aguirre buscarán concretar los objetivos del equipo regiomontano.

Juan Cantú “El Árabe”, líder del proyecto y piloto del tractocamión número 17, destacó el trabajo realizado durante la campaña para llegar a la última fecha con posibilidades de alcanzar ambos resultados.

“Ha sido un año muy importante para el equipo, nos hemos sobrepuesto a todos los obstáculos para llegar a esta última fecha con la oportunidad de hacernos de nuestro segundo campeonato y, por primera vez, queremos combinarlo con el subcampeonato”, expresó Cantú.

Santiago Tovar encabeza la clasificación general con 660 puntos al volante del tractocamión 26. Después de remontar posiciones durante la temporada, el piloto llega a la novena y última fecha como líder del campeonato, con la oportunidad de conseguir su segundo título junto al equipo.

Por su parte, Héctor Aguirre ocupa el tercer lugar de la clasificación con 592 unidades, apenas nueve por debajo del sublíder, por lo que mantiene posibilidades de escalar al segundo puesto con el tractocamión 16.

La carrera se disputará a partir de las 14:45 horas, con una duración de 35 minutos sobre el circuito poblano de 2,820 metros, donde se definirán las posiciones finales de la temporada 2026.