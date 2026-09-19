El Árabe Racing Team busca repetir triunfo

El Árabe Racing Team by Compass Blue regresará al Autódromo de León con el objetivo de conquistar otro triunfo en la séptima fecha de la Súper Copa Roshfrans.

Juan Cantú “El Árabe” volverá al circuito donde ganó durante la cuarta ronda de la temporada. Al volante del tractocamión número 17, buscará mantenerse entre los protagonistas y fortalecer sus aspiraciones al título cuando restan tres competencias.

“Tenemos tres carreras por delante que serán como una final. No podemos aflojar y menos en una pista que conocemos bien, donde ya conseguimos el triunfo este año”, expresó Cantú, quien llegará decidido a subir nuevamente al podio.

Equipo completo

Entre tanto, Santiago Tovar también encarará la prueba con alta motivación después de conquistar la bandera a cuadros en la ronda anterior con el tractocamión número 26. Su objetivo será prolongar ese rendimiento y sumar puntos importantes en esta visita a León.

Héctor Aguirre, por su parte, intentará regresar al podio con la unidad número 16. El piloto continúa sobresaliendo durante su temporada como novato, en la que se ha mantenido cerca de los primeros lugares, por lo que el objetivo principal será hacer una buena carrera y lograr tiempos competitivos ante los rivales de mayor experiencia en la categoría.