El Árabe Racing Team domina fecha 4 en León

“El Árabe Racing Team by Compass Blue firmó una actuación contundente en el Autódromo de León al conseguir el 1-2 en la cuarta fecha de los Tractocamiones dentro de la Súper Copa Roshfrans, consolidándose como uno de los equipos protagonistas del campeonato.

Juan Cantú “El Árabe” logró su primera victoria de la temporada al mando del tractocamión 17, tras arrancar desde la “pole position “dos en una carrera disputada bajo condiciones de calor intenso y viento constante. Con manejo preciso, mantuvo el liderato, resistió la presión de sus rivales y registró además la vuelta más rápida, rompiendo una sequía de triunfos que se extendía desde 2024.

Detrás de él, Santiago Tovar, piloto del tracto 26, protagonizó una intensa batalla por los primeros puestos y aseguró el segundo lugar. Con este resultado mantiene el liderato general del campeonato y fortalece su posición rumbo al título.

En tanto, Héctor Aguirre, al volante del bólido número 45, finalizó en la cuarta posición tras mantenerse en la pelea por el podio durante buena parte de la competencia, sumando puntos importantes para la clasificación general.

De esta manera el equipo reafirmó su dominio en la categoría y se declara listo para la quinta fecha del serial.