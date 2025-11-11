El Azteca se confirma como sede para el Mundial 2026

México se mantiene firme como sede del partido inaugural de la próxima Copa Mundial de la FIFA.

Durante la presentación oficial, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se confirmó que el 11 de junio del 2026 dará inicio el campeonato en la cancha del estadio Ciudad de México (Banorte), anteriormente conocido como Azteca.

La FIFA apeló a la historia que México tiene como sede de dos Mundiales y que está a punto de convertirse en el único país en fungir como sede de tres ediciones distintas de la justa.

Desde la designación de Norteamérica como sede en 2018, se supo que el Coloso de Santa Úrsula sería el recinto ideal para el pitazo inicial del torneo, así lo dio a conocer Jurgen Mainka, director general de la FIFA en México.

Visitantes

La mandataria mencionó que se espera la llegada de 5,5 millones de visitantes, lo que generará una derrama económica de hasta 3 mil millones de dólares, especialmente en las ciudades sede, Nuevo León, Jalisco y la capital del país, donde se espera una gran afluencia de fanáticos.

“Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será el evento más ambicioso en la historia de la humanidad”, dijo.

Estamos hablando de 104 partidos, en 39 días. Son 48 elecciones nacionales, hoy 28 ya clasificadas. En los tres estadios mexicanos recibiremos a más de 800 mil aficionados y en los tres FIFA Fan Festival oficiales, en las tres ciudades sedes, serán aproximadamente 6 millones de personas que disfrutarán gratuitamente de una experiencia, que incluirá lo mejor de nuestra cultura, arte, música y gastronomía y todo ello gracias al fútbol

“A estos aficionados se le sumarán cientos de millones alrededor del mundo que seguirán los encuentros a través de televisión y en plataformas digitales. Se estima que este mundial contará con una audiencia total de más de 6 mil millones de televidentes», comentó Jurgen Maika, director general de FIFA México.