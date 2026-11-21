La Asociación de Futbol 7 y Futbol Rápido de Chiapas (AF7RACH) abrió la convocatoria para la primera edición del Torneo de Futbolito Escolar 2026-2027, competencia dirigida a estudiantes de escuelas primarias públicas y privadas, con inscripciones disponibles hasta el 30 de noviembre.

El certamen contempla las ramas varonil y femenil, en tres categorías por año de nacimiento: 2019-2018, 2017-2016 y 2015. Cada escuadra podrá registrar 12 jugadores y un entrenador.

Los partidos se disputarán en la cancha de Futbol 7 La Décima, las instalaciones del American School y escenarios alternos, bajo el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol 7, Rápido y Mini Futbol.

Registros y requisitos

La inscripción tendrá un costo de mil pesos por equipo, además de 100 pesos por credencial y 300 pesos por arbitraje. El registro se hará mediante la plataforma Sportwey y será necesario presentar acta de nacimiento, CURP y credencial escolar o constancia de estudios con fotografía de cada participante.

La junta técnica está programada para el 2 de diciembre a las 19:00 horas, en la cancha La Décima, ubicada en avenida 10ª Sur número 836, entre 7ª y 8ª Poniente, en Tuxtla Gutiérrez.

Premios y juego limpio

La convocatoria contempla trofeos y otros reconocimientos para los tres primeros lugares de cada categoría, además de distinciones individuales para el campeón de goleo y el mejor portero. También se entregará una tarjeta verde para reconocer conductas deportivas dentro y fuera de la cancha.

Las escuelas interesadas podrán pedir informes con Erika López Guzmán, comunicándose al 961102 9553, o con José Ángel Solís Mendoza al 9612497345.