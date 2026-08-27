El Baloncesto profesional llega a Tuxtla Gutiérrez

El Baloncesto profesional está listo para hacer vibrar nuevamente a Tuxtla Gutiérrez, con la presentación de los Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), que disputará su primer partido como local en la liga Cibapac.

La cita será el próximo viernes 4 de septiembre, a las 19:30 horas, en la Arena Universitaria Unach, escenario que abrirá sus puertas para recibir un encuentro que representa un momento importante para el deporte ráfaga en la capital chiapaneca.

El conjunto universitario se medirá con los Pelícanos de Los Cabos, en un enfrentamiento que promete emociones desde el primer salto entre dos. La escuadra chiapaneca buscará aprovechar la condición de local y comenzar con el pie derecho su participación en esta nueva aventura dentro del Basquetbol profesional.

La expectativa entre los aficionados ha crecido conforme se acerca la fecha, por lo que la organización hizo un llamado a la afición para asegurar sus entradas con anticipación, debido a que el cupo será limitado.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial de Ocelotes de la Unach, donde los seguidores podrán adquirir sus accesos para formar parte de esta jornada histórica.

Para quienes no puedan acudir a la Arena Universitaria, el partido también podrá seguirse en vivo a través de la página de Facebook de Ocelotes de la Unach y el canal de Youtube GPB Chiapas.

Con la llegada de Cibapac a Tuxtla, la afición chiapaneca tendrá una nueva oportunidad para disfrutar el Baloncesto de alto nivel y respaldar a un representativo universitario que buscará dejar huella en la duela.