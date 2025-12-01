El campeonato estatal F1.8 baja el telón

El rugir de los motores, la adrenalina y velocidad se combinaron con las luces coloridas y la música de rock en la ceremonia de premiación del Campeonato de Automovilismo F1.8 Chiapas, último acto oficial para bajar el telón de una emocionante Temporada 2025.

Tras diez fechas realizadas en el Súper Óvalo Chiapas los pilotos dejaron en el garage sus monoplazas y subieron al escenario del McCarthy’s Irish Pub para recibir sus correspondientes trofeos por parte de la directiva del campeonato, que dirige José Roqueñí Reyes, con el aval de la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo A. C. (Femadac).

Joven monarca estatal

El emotivo acto fue testigo de la consagración del joven piloto, Sebastián Rodríguez, que se consagró campeón absoluto, premio que por cierto le fue entregado por el monarca saliente de la categoría, Paulo César Roqueñí, quien cede el trono a este nuevo talento del volante.

También se realizó la entrega de los trofeos a los pilotos que le escoltaron hasta el final en la parte alta de la clasificación.

El de subcampeón fue para Arturo Ochoa Pola, quien se quedó con el 2º lugar, mientras que Julio Santos recibió su galardón como el 3º de la clasificación.

Regresan con fuerza

En el marco de este evento, José Roqueñí confirmó la celebración de la novena temporada consecutiva del campeonato estatal, el cual inició hace ocho años.

Se tiene previsto que arranque en el mes de febrero de 2026 con la pretemporada, mientras que la primera de las 10 fechas puntuables está programada para marzo, quedando pendiente por definir el calendario oficial en próximas semanas.

De igual forma, la Temporada 2026 contará con un atractivo especial con la creación de un formato de competencia tipo playoffs denominado “Campeón de Campeones”.

En este —explicó— solo participarán los cinco más recientes campeones de la F1.8, que son Arturo Ochoa, Cristian Ortiz, Emilio Roqueñí, Paulo César Roqueñí y Sebastián Rodríguez.

Promoción a los novatos

Y como certamen federado del deporte motor, la F1.8 Chiapas reincorporará el próximo año una categoría de Novatos, en la que se espera la participación de cinco pilotos en busca de su primer título.

Al respecto, vale la pena recordar que la organización de este serial implemento durante el presente año cursos mensuales, contando con becas para dar una mayor posibilidad de acceso a jóvenes a la posibilidad de subirse a un auto de carreras y demostrar su habilidad de manejo.

Estos fueron realizados en el Súper Óvalo Chiapas, constando de una parte teórica y otra de práctica, los cuales —aseguró el dirigente— han dado frutos, pues de ahí surgirán los pilotos que integrarán la nueva categoría.