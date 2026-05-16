El campo de pelota recibe duelazos

La actividad del Torneo 2026 de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla continuará este domingo con una atractiva cartelera que promete emociones desde temprana hora en el campo de pelota de Caña Hueca, reuniendo a equipos tradicionales y conjuntos protagonistas que buscarán mantenerse en la pelea.

Las acciones arrancarán a las 8:00 horas con el enfrentamiento entre Ocelotes y Apaches, dos novenas que saldrán al diamante con la intención de comenzar la jornada dominical de manera positiva. Ambos cuadros han mostrado entrega y gran intensidad en sus encuentros anteriores, por lo que se espera un choque muy disputado.

Posteriormente, a las 10:00 horas, Petroleros se medirá con Cardenales en un compromiso que llama la atención por el poder ofensivo que suelen presentar ambas escuadras. El duelo podría definirse por detalles mínimos, especialmente por el desempeño de los lanzadores y el trabajo defensivo en los momentos importantes.

Al mediodía llegará uno de los partidos más esperados, cuando Liliana Carnicería enfrente a MVP’S en punto de las 12:00 horas. Las dos novenas cuentan con jugadores experimentados y una ofensiva capaz de generar carreras rápidamente, por lo que se espera un juego dinámico y lleno de emociones para los aficionados.

Más tarde, Fénix buscará imponer condiciones frente a Ámbar, a las 14:00 horas. Este compromiso luce atractivo debido al estilo agresivo con el que ambos equipos suelen manejar sus encuentros, apostando constantemente por el ataque y la velocidad en las bases.

La actividad cerrará a las 16:00 horas con el duelo entre Liliana Carnicería y Halcones, que pondrá fin a una larga jornada de Softbol en Tuxtla Gutiérrez. El partido promete intensidad de principio a fin, con dos escuadras que buscarán cerrar el día con un resultado positivo.