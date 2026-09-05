El Chase enciende la noche de Monterrey

Nascar México Series entra en su etapa definitiva este sábado 5 de septiembre con el inicio de El Chase, formato que reunirá a los diez mejores pilotos de Nascar México y Challenge Series, para comenzar la batalla por los títulos de la temporada 2026.

La novena fecha, denominada Aurora Networks-Ruckus Networks, Monterrey 120, tendrá además un ingrediente histórico: será la primera competencia nocturna que se dispute en el autódromo Monterrey.

Para este desafío, el óvalo de una milla conocido como El Frijol será iluminado completamente, permitiendo reducir el impacto de las altas temperaturas regiomontanas y ofrecer nuevas condiciones para pilotos y aficionados.

La competencia tendrá una duración de 120 vueltas o un máximo de 100 minutos, con bandera verde programada para las 20:30 horas. El Chase constará de cuatro fechas. Los diez clasificados de cada categoría arrancarán con unidades asignadas según su posición en la temporada regular y deberán acumular la mayor cantidad posible hasta la carrera 12 para definir a los nuevos campeones.